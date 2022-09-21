Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu başkanlığındaki değerlendirme toplantısı, 81 il emniyet müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.