Bakan Soylu: Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andığı mesajında, "Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.
Gününü, saatini, dakikasını,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2021
saniyesini…
Hiçbir anını unutmadık.
Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık.
Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz. #17Ağustos1999 Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.
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