Bakan Soylu: 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları 1600 personelle başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.
Şırnak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Kavaldağı’nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılış töreninde konuştu.
Bakan Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.