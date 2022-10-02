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Bakan Soylu: 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları 1600 personelle başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

Aziz Aslan   | 02.10.2022
Bakan Soylu: 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları 1600 personelle başlatıldı

Şırnak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Kavaldağı’nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılış töreninde konuştu.

Bakan Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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Bakan Soylu: 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları 1600 personelle başlatıldı
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