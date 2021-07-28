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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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Bakan Pakdemirli'den 'Manavgat'taki orman yangını'na ilişkin açıklama: Bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır." açıklamasında bulundu.

Hatice Özdemir Tosun   | 28.07.2021
Bakan Pakdemirli'den 'Manavgat'taki orman yangını'na ilişkin açıklama: Bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır

Antalya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir."

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