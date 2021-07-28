Bakan Pakdemirli'den 'Manavgat'taki orman yangını'na ilişkin açıklama: Bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır." açıklamasında bulundu.
Antalya
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir."
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