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Bakan Pakdemirli'den farklı illerdeki orman yangınlarına ilişkin bilgi: İHA'lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla ormanlarda daha dikkatli olmaya davet etti, farklı illerdeki orman yangınlarının son durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Zeynep Çetinkaya   | 15.07.2021
Bakan Pakdemirli'den farklı illerdeki orman yangınlarına ilişkin bilgi: İHA'lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor

Ankara

Söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip eden Pakdemirli, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vatandaşları ormanlarda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana-Pozantı ve Sarıçam, Antalya-Kaş, Mersin-Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, İHA'lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana-Pos, Diyarbakır-Hani, Kastamonu-Taşköprü, Hatay-Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."

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