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Bakan Pakdemirli: Tüm yangınları kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." dedi.

Süleyman Elçin   | 12.08.2021
Bakan Pakdemirli: Tüm yangınları kontrol altına aldık

Muğla

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. dedi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." ifadesini kullandı.

Meteorolojik yağış riski devam ediyor

Bakan Pakdemirli, Sinop, Kastamonu ve Bartın'a ilişkin, "Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." dedi.

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