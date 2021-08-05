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Bakan Pakdemirli: Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Cüneyt Kemal Özkök   | 05.08.2021
Bakan Pakdemirli: Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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