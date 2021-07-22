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Bakan Pakdemirli, Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisinin olmadığını bildirdi

Bakan Pakdemirli, Arhavi'deki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair çıkan iddialara ilişkin, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Erhan Cihan Ünal   | 22.07.2021
Bakan Pakdemirli, Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisinin olmadığını bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bazı basın yayın organlarında Arhavi merkezdeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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