Bakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara dair açıklama: Yaraları saracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerine bağlı personelin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bütün ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.