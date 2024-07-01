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Bakan Özhaseki: Üstlendiğim görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Bakan Özhaseki: Üstlendiğim görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim

Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Üstlendiğim kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Bakan Özhaseki: Üstlendiğim görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim
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