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Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde bir ilke

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın ötesinde uluslararası değer taşıyan olmazsa olmaz bir kaide olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde bir ilke

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan projenin, her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, BM 77/161 sayılı karara atıf yapılarak deklarasyonun 37. maddesinde 'Sıfır Atık girişimlerinin önemini vurgulama' ibaresi yer aldı. Uluslararası ödüllerin yanında böylesi küresel bir vurgu yapılması, Sıfır Atık'ın ne kadar doğru ve önemli bir hareket olduğunu bir kere daha gösterdi.

Artık Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde uluslararası anlamda değer taşıyan bir ilke ve olmazsa olmaz bir kaide olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Özhaseki, projeye desteğini esirgemeyen ve G20 Liderler Zirvesi'nde de Sıfır Atık'a vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve himaye ederek projenin dünya markası haline gelmesini sağlayan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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