Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi projesinde e-ihale satış gelirlerinin, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarılacağını bildirdi.
Ülkemizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallemizi; Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi ile yepyeni bir çehreye kavuşturduk. ☺️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) August 31, 2023
Şimdi de Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. 🏡
Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem… pic.twitter.com/S6sT7py67V
Özhaseki, sosyal medya hesabından Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni, koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını belirten Özhaseki, "Şimdi de Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.