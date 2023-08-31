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Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi projesinde e-ihale satış gelirlerinin, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarılacağını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni, koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını belirten Özhaseki, "Şimdi de Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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