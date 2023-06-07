Dolar
23.09
Euro
24.75
Altın
1,962.16
ETH/USDT
1,860.70
BTC/USDT
26,654.00
BIST 100
5,567.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki , "Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, görevi devralmasının ardından bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyen Özhaseki, istişarelerde bulundu.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 75. sayısını yayımladı
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar
Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor
Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta vatandaşlara tankerle su dağıtılıyor
Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar

Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar

Depremzede anne oğul, hastane odasında birlikte ayağa kalktı

Haiti'nin güneyinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlkokul öğrencileri "temiz çevre" için atıklardan çeşitli ürünler tasarladı

İlkokul öğrencileri "temiz çevre" için atıklardan çeşitli ürünler tasarladı
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet