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Bakan Özhaseki: Nurdağı'nda toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 400'ü köy evi olmak üzere, 2 bin 909 konutun inşasının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Bakan Özhaseki: Nurdağı'nda toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Depremden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda konutların hızla yükseldiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Nurdağı'nda yapmayı planladığımız 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz."

Bakanlık açıklamasına göre, Nurdağı'nın Bademli Mahallesi sınırları içerisinde radye temel ve tünel kalıp sistemi ile bölgenin mimarisine uygun yapılan ve kaba inşaatı tamamlanan konutlarda, duvar ve çatı imalatlarına geçildi. Yatay mimariye uygun yapılan konutların 118'i 2+1, 338'i ise 3+1 şeklinde inşa ediliyor.

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