Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104'ü afet konutu olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ı, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını belirtti.
Kahramanmaraş'ımızı, tarihî ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırıyoruz❗️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) October 20, 2023
Kahramanmaraş'ta;
📌82 bin 104 afet konutu,
📌30 bin 310 köy evi,
📌34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 1⃣4⃣6⃣ bin 9⃣1⃣8⃣ bağımsız bölüm yapıyoruz.
📌Depremin ardından hızla… pic.twitter.com/fu0gwEr77q
Kahramanmaraş'ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık. 'Yerinde Dönüşüm' projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sağlam ve güvenli yapılarla iklim dostu, 'Sıfır Atık' uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.