Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde 100 bin köy evini çelikten yapacaklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda ele alınan tavsiyeler doğrultusunda, deprem bölgesindeki köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını kaydetti.
Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız❗️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) October 13, 2023
📌Deprem bölgesinde, yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 1⃣4⃣3⃣ bin 2⃣7⃣1⃣ köy evi inşa edeceğiz.
📌İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı… pic.twitter.com/QwTLjw5rkE
6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu, vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki, paylaşımında, afetzedelerin, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.