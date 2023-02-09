Dolar
18.83
Euro
20.31
Altın
1,887.07
ETH/USDT
1,642.90
BTC/USDT
22,766.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
logo
Gündem

Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını bildirdi.

Selma Kasap   | 09.02.2023
Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde eğitim öğretime 2 haftalık ara verildiğini anımsatan Özer, dün bir karar alarak deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin, istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili süreci başlattıklarını hatırlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."

"10 ilde eğitime verilen ara uzatılabilir" mesajı

Özer, nakillerin kolay şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade ederek, 10 ilde eğitime verilen aranın uzatılabileceği mesajını verdi.

Deprem bölgesinde farklı illerden gelen çok sayıda öğretmenin arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu, sadece Malatya'da diğer illerden gelen binin üzerinde öğretmen bulunduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin izinleriyle ilgili de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı
Sanayici ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu
Balkan coğrafyasından sanatçılar, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
İstanbullu şirketler deprem bölgesi için seferber oldu

Benzer haberler

Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı

Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor

Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız

Charlie Hebdo’nun provakatif karikatürüne karşı çizimiyle ilgi toplayan Filistinli karikatürist, AA’ya konuştu

Charlie Hebdo’nun provakatif karikatürüne karşı çizimiyle ilgi toplayan Filistinli karikatürist, AA’ya konuştu
Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor

Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet