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Bakan Nebati: Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu." dedi.

Mehmet Akif Parlak  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Bakan Nebati: Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız - AA

Şanlıurfa

Bakan Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri inceleyen Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde de kentte sağanağın etkili olduğunu ve tüm ekiplerin sahada sabaha kadar önlem alıp çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Geceki yağışların şiddetli olmasına rağmen herhangi bir zarara sebebiyet vermediğini dile getiren Nebati, 15 Mart'ta yaşanan selden sonra yaklaşık 9 bin 620 personelin 1687 araçla sahada görev yaptığını söyledi.

Yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Konutlarımızın hemen büyük bir kısmı sudan kurtarıldı. Bugün akşam itibarıyla büyük bir kısmını temizlemiş olacağız. Hasar tespitleri yapılıyor. Mevcut durumda Şanlıurfa'da 1132 konutun, 248 iş yerinin hasar tespiti yapılmış oldu. Evlerdeki hasar tespitleri içerisinde eşyaların da hasar tespitleri yapılarak toplamda 3 bin 120 hasar tespiti yapılmış olup, büyük bir kısmı tamamlandı."

"Toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu"

Evleri hasar gören vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları başta olmak üzere misafirhanelerde barınma imkanı sağlandığını belirten Nebati, bazı vatandaşların ise yakınlarının yanında kaldığını söyledi.

Nebati, selde zarar gören vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu. Vefat edenler için 100'er bin lira, aynı zamanda evlerde hasarın ilk andaki tespitlerini de hızlı bir şekilde yaptık ve bugün itibarıyla hesaplarına 10'ar bin lira geçirildi. Yine aynı şekilde kaymakamlıklarımızın üzerinden 10 ila 15 bin lira arasında değişen rakamla, bu vatandaşlarımızın ilk gün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli tedbirler alındı." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sel nedeniyle kentte iki gün su kesintisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle DSİ'ye çok teşekkür ediyorum, İller Bankası'na teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemizle beraber kanallara su basarak sulama kanallarını doldurarak gerekli tedbirleri aldılar ve an itibarıyla da şehrimizin hiçbir noktasında su kesintisi yok."

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