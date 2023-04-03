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Bakan Nebati: Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderecek tedbirler alıyoruz ve adımlar atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremzedelerin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderecek tedbirler aldıklarını ve adımlar attıklarını söyledi.

Ayşe Yıldız  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Bakan Nebati: Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede giderecek tedbirler alıyoruz ve adımlar atıyoruz

Hatay

Nebati, depremden etkilenen Antakya ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda, Habib-i Neccar Camisi ve Ulu Cami'de incelemelerde bulundu.

Ardından Kırıkhan ilçesindeki Çamlık Mesire Alanı'nda kurulan çadır kentteki iftar programına katılan Nebati, depremin olduğu andan itibaren sorumlu oldukları illere giderek koordinasyonu ele alıp çalışmalara başladıklarını belirtti.

Nebati, depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çadırlarda kalan kardeşlerimiz var. Konteynerleri hazırlıyoruz, oraya gidecek kardeşlerimiz var. Başka sorumluluğumuz var, evi yıkılmış olan kardeşlerimizin, ailelerimizin mutlak suretle başlarını sokacağı ama kaybettikleri evlerden de daha konforlu ve sağlam, daha güçlü evlere ihtiyacımız var. Bunların temellerini atarak yolumuza devam ediyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizde bir yandan konteyner kentler inşa edilirken öbür tarafta da konutların temelleri atılıyor."

Milletin ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderileceğini ifade eden Nebati, sahada oldukları ilk günden beri çalıştıklarını vurguladı.

Nebati, sadece iftar açmaya değil depremzedelerin acılarına ortak olmaya geldiklerini belirterek, "Sizin acılarınızı paylaşırken devlet olarak ihtiyaçlarınızı gidermek için sahadayız. Sadece sizi dinlemiyor, gereğini yapıyoruz. Acınızı kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için temeller atıyoruz." diye konuştu.

"Size hizmet etmek üzere buralardayız"

Depremin ilk saatlerinden itibaren tedbir paketlerini devreye soktuklarını anlatan Nebati, finansal desteklerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Nebati, tüm bunları sahadayken depremin olduğu illerde yaptıklarının, herkesin yaralarına birlikte merhem olmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Birilerinin "kayboldu" diye sorduğunu anlatan Nebati, "Tüm kaybolmalar böyle olsa... Çünkü bizim aşkımız vatandaşımızla olan vuslatımızdır." dedi.

Vatandaşın talebini öncelikli talep olarak aldıklarını bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını en kısa şekilde giderecek tedbirler alıyoruz ve adımlar atıyoruz. Siz merak etmeyin bu işleri takip eden Cumhurbaşkanımız var. Bugüne kadar hiçbir sözü yerde kalmadı, verdiği tüm sözler yerine getirildi. Bugüne kadar ne yapacağız dediyse hepsi yapıldı. Onun için afetzedelerimize çok net, açık sözle açık çek kullanarak söylüyoruz; sizin talepleriniz bizim önceliklerimizdir, sizin istekleriniz bize emirdir, biz size hizmet etmek üzere buralardayız."

İftar programına katılan şarkıcı Coşkun Sabah da afetzedelerle sohbet etti.

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