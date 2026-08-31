Sağlık Bakanı Memişoğlu, Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) 81 ilde 356 temsilciyle sahada etkin şekilde kullandıklarını, 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu: REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz Sağlık Bakanı Memişoğlu, Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) 81 ilde 356 temsilciyle sahada etkin şekilde kullandıklarını, 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağladıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, REDES'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, rutin yürütülen denetim faaliyetlerinin yanında, veri ve teknoloji odaklı yeni nesil denetim yöntemlerini de geliştirdiklerini bildirdi.

Memişoğlu, bu doğrultuda REDES'i son dönemde önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz. REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz. 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağlıyoruz. Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik.

Geliştirdiğimiz karar destek sistemleriyle riskleri önceliklendiriyor, risklerin doğru denetim yöntemleriyle ele alınmasını sağlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."

