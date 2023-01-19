Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz
Türkiye'de farklı düzey ve alanlarda eğitim alarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden "Türkiye Mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayelerinde YTB tarafından düzenlenen Türkiye Mezunları Forumu'nda bir araya geldi.
İstanbul
Şişli Cevahir Hotel'deki programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Mezunları'nın ailelerinden uzak olmanın burukluğunu Türk kardeşleriyle kurdukları arkadaşlık bağlarıyla bastırarak eğitimlerini tamamladığını söyledi.
Ersoy, 60 farklı ülkeden 200 mezunu ağırlamanın büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Sizler dünyanın 184 ülkesine yayılmış, 150 bini aşkın üyesi olan büyük bir ailenin bireylerisiniz. Bu aile 30 ülkede, 34 Türkiye Mezunları Derneğiyle ortak kimliğini ortaya koymuş, 2013'ten bugüne 60 ülkede düzenlediğimiz 122 mezun buluşmasıyla gönül bağlarının zamana yenilmediğini göstermiştir." dedi.
Okul sıralarından mezuniyet sonrasına kadar Türkiye Mezunlarının yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu çatı altında buluşmamıza vesile olan Türkiye Mezunları Forumu ve Türkiye Mezun Ödülleri'nden Akademik Teşvik Programları Potansiyel Mezun Çalışmaları ve Türkiye Mezunları Proje Destek Programına kadar hedeflerinize ulaşmanız, yolunuzu çizmeniz ve belirlediğiniz yönde yürüyebilmeniz için imkanlar sunduk. Kurduğumuz bağları, güven ve birliktelik duygularını devamlı kılmak adına, daima takipte ve irtibatta olduk. Türkiye Mezunları Akademisi, Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programları ile Türkiye Mezunu İş İnsanları-Türk İş Dünyası Buluşmaları gibi uygulama ve etkinlikleri bu doğrultuda düzenledik ve düzenlemeyi sürdürüyoruz."
"Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz"
Bakan Ersoy, gerçekleştirilen çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak, şunları aktardı:
"Bir eserin görkemine dalıp onu yapan sanatçının, bir buluşun heyecanına kapılıp onu keşfeden bilim insanının gözden kaçması gibi, insanın en büyük eserinin yine insan olduğunu da zaman zaman maalesef gözden kaçırıyoruz. Fikri ya da fiili üretimde devamlılık ve gelişmenin kilidini, kendinden sonra gelecek nesilleri yetiştiren insanlar açmıştır ve açmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz. Kendi hayatının kontrolünü eline almasını sağlamakla bir insanın, ülkesi ve milleti için çalışacak bir insanı yetiştirmekle de coğrafyanın yarınlarını değiştirebilirsiniz."
Özgür, eşit ve adil bir dünyanın eğitimin temelleri üzerinde yükseldiğine ve en değerli varlığın yetişmiş insan olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu eşsiz varlığınızı uluslararası çeşitliliğe eriştirdiğinizde, yürütmekte olduğunuz insan merkezli bütün küresel politikalarda sizi bilen, anlayan, sizinle aynı yolda yürüyerek dünyanın yarınlarını şekillendirecek bir kamuoyuna sahip olursunuz. Küresel adaletsizlikle mücadele ederken, insan paydasında bütün dünyayı kucaklayabilen, insanları ayrıştırarak saç ve göz rengine göre yaşam hakkı verecek kadar vicdanını kaybetmişlerin karşısında durabilen bilgili, donanımlı, vicdanlı insanların sayısının artması yarınlarımızı daha güzel, daha güvenli ve adil kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, bugün dünyada birtakım devletlerin resmi politikası haline gelen ötekileştirmenin hedef aldığı milli ve manevi değerlerin yüzerce yıllık simgesi olduğunun altını çizerek, "İşte bu yüzden, bizi bilmekle, tanımakla, görmekle bir parça olsun söylenen yalanların, atılan iftiraların, yapılan çarpıtmaların farkına ulaşan her genç zihin, dili, dini, kültürü, ülkesi fark etmeksizin yarınlar için bizim umudumuzdur." diye konuştu.
"Sizler birer başarı simgesisiniz"
Eğitimin umuda açılan kapı olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, yarınların "ben" değil "biz" diyenlerin dünyası olacağını kaydetti.
Bakan Ersoy, öğrencilere başkalarının eğitimine de destek olmalarını tavsiye ederek, "Sizler birer başarı simgesisiniz. 'Bunu ben yapamam. Benim imkanım yok.' gibi, fikrine ve söylemlerine umutsuzluk yerleşmiş çocuklar için umut olunuz. Güzel yarınlar bu iradeyle bu çabalarınızla şekillenecektir. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" söylemiyle vicdanın ve adil bir dünyanın sesi olduğunun altını çizen Ersoy, Erdoğan'ın insanı, çocukları ve gençleri her şeyin üstünde tutarak mücadele hayatını onlara adadığını, onlar için vakfettiğini söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy, forumun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, güzel sonuçlara, atılacak yeni ve etkili adımlara vesile olması temennisinde bulundu.
Programa katılan öğrenciler, hazırladıkları bir tabloyu Türkiye Mezunları adına Bakan Ersoy'a hediye etti.
Açılış töreni, konuşmaların ardından katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.