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Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Mehmet Tosun   | 15.05.2022
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşım

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağının altını çizen Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti.

Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, İstanbul'a nefes aldıracağını vurguladı.

"İstanbul daha da güzelleşecek"

Paylaşımında, "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz."

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