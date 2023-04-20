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Bakan Kurum: Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramadan kentsel dönüşüme girmesini sağlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Oturdukları evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın hak kaybına uğramadan kentsel dönüşüme girmesini sağlayacağız." dedi.

Büşra Çoban  | 20.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Bakan Kurum: Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramadan kentsel dönüşüme girmesini sağlayacağız Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde muhtarlar ve vatandaşlarla, Esentepe, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda bir araya geldi.

Programda konuşan Kurum, İstanbul'un kıtaları birleştiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kutlu bir şehir olduğunu, 21 yıldır 39 ilçenin tamamında ve 963 mahallede millet için çalışmaya, koşmaya, eser kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Şişli'nin Mahmut Şevket Paşa, Yayla, İzzetpaşa, Kuştepe ve Esentepe mahallelerinde vatandaşların yaşadığı mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Çözümleri de bugün ortaya koyacağız. Mahallelerimizin kimisinde imar planları var, kimisinde yok. Bazı yerlerde tapu tahsis belgesi var, bazılarında yok. Bazı yerlerde planlar iptal olmuş durumda. Kimi yerler trampa edilerek Hazine'ye geçmiş durumda. Gerekli çalışmaları hızlıca yapma talimatını verdim. İnşallah vatandaşlarımız tapularına kavuşacak. Oturdukları evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın hak kaybına uğramadan kentsel dönüşüme girmesini sağlayacağız."

Bakan Kurum, "Şişli Etfal Hastanesinin yıkılıp yerine rezidanslar yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, yıkan tarafta değil, hep yapan, üreten, milleti için çalışan, milletinin taleplerini harfiyen yerine getiren tarafta olduklarını vurguladı.

Seçime çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Kurum, bir tarafta milleti için duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenlerin, diğer tarafta ise milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanların olduğunu kaydetti.

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