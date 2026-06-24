Bakan Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi.

Bakan Kurum: Önümüzdeki 10 yıl, küresel enerji sisteminin yeniden şekillendiği bir dönem olacaktır Bakan Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Londra İklim Eylemi Haftası" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Bloomberg ve Energy Shift Capital'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu"nda konuştu.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, forum kapsamında, enerji dönüşümü ile küresel ekonominin geleceğini şekillendirecek yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Önümüzdeki 10 yıl, küresel enerji sisteminin yeniden şekillendiği bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün kazananları ise sermayeyi, teknolojiyi ve politikaları doğru zamanda bir araya getirebilen ülkeler olacaktır." ifadesini kullandı.

"Artık uygulama için daha hızlı ve kararlı hareket etmeliyiz"

Türkiye'nin kasımda Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı kritik bir dönemde bir araya geldiklerine işaret eden Kurum, enerji arzı güvenliğinin yeniden küresel gündemin en üst sıralarında olduğunun altını çizdi.

Kurum, enerji arzını çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji kapasitesine yatırım yapma ihtiyacının ise her zamankinden daha güçlü şekilde hissedildiğine dikkati çekerek COP sürecinin de uygulama aşamasıyla artık yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı.

Dünyanın uzun yıllar boyunca hedefleri ve taahhütleri müzakere ettiğini anlatan Kurum, "Bu süreç gerekliydi ancak bugün insanlar artık bir sonraki adımı görmek istiyor. İklim eyleminin reel ekonomide ve günlük yaşamlarında somut sonuçlara dönüşmesini bekliyorlar." dedi.

Bakan Kurum, bu nedenle COP31 Başkanlığı olarak mesajlarının çok net olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Artık uygulama için daha hızlı ve daha kararlı hareket etmeliyiz. Enerji dönüşümü; iklim eylemi, enerji güvenliği ve ekonomik rekabet gücünün tam merkezinde yer alıyor ve son gelişmeler bize bir kez daha gösterdi ki dalgalı enerji piyasalarına bağımlılığın ciddi ekonomik ve sosyal bedelleri var. Aynı zamanda şunu da gördük; yenilenebilir enerji kapasitesi güçlü, enerji verimliliği yüksek ülkeler; belirsizlik dönemlerini yönetmeye ve vatandaşlarını korumaya çok daha hazırlıklı oluyor."

"Ortaya koyulan öncelikler, Türkiye'nin kendi deneyiminden güç alıyor"

Kurum, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Enerji Bakanlığının sonuç odaklı çalışmalarıyla son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırdığının altını çizdi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin sanayide, üretimde ve binalardaki enerji kullanımında dönüşüme ayak uydurduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yaptığı yeni konutlardaki uygulamalarında bile çok ciddi adımlar attığının altını çizen Kurum, "Örneğin; 11 ilimizi yıkıma uğratan depremlerin ardından 2 yılda neredeyse sıfır enerjili bina yaklaşımına uygun yarım milyon konut inşa ettik ve enerji tüketimini yüzde 39 azalttık." diye konuştu.

Murat Kurum, COP31 Başkanlığı olarak ortaya koyulan önceliklerin, Türkiye'nin kendi deneyiminden güç aldığı değerlendirmesinde bulunarak, son aylarda hükümetleri, iş dünyasını, finans kuruluşlarını ve sivil toplumu dikkatle dinlediklerini aktardı.

Bu görüşmelerde, bir mesajın çok net biçimde öne çıktığına dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:

"İklim sürecinin uygulamaya ve somut sonuçlara daha fazla odaklanması yönünde güçlü destek var. Bu nedenle COP31 Eylem Gündemi; elektrifikasyon, yeşil sanayileşme, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, dirençli şehirler, iklim finansmanı ve gıda sistemleri gibi somut çözüm alanlarında herkesi bir araya getirmeye odaklanıyor. Bunlar; somut ilerleme sağlanabilecek, uygulamanın hızlandırılabileceği ve sahada gerçek sonuçların üretilebileceği alanlardır."

Bakan Kurum, bu başlıkların artık sadece iklim gündeminin değil, ekonomi gündeminin de merkezinde yer aldığını belirterek, yatırım kararları ve üretim modellerinin giderek daha fazla yeşil dönüşüm tarafından belirlendiğini ifade etti.

Kurum, bu dönüşüme erken uyum sağlayan şirketlerin, yeni pazarlara erişim, ihracat artışı ve uzun vadeli rekabet gücü açısından önemli avantaj elde ettiğini vurguladı.

Tüm iş dünyası ortaklarını COP31 yolculuğuna katılmaya ve Eylem Gündemi hedeflerini sahiplenmeye davet eden Kurum, Türk iş dünyasının bu süreçte öncü rol üstlenmesini istediklerini dile getirdi.

Murat Kurum, "COP31'e gelen herkes, Türkiye'nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı bulacak. Aynı zamanda karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız." dedi.

"Türkiye Transition Factbook" yatırım fırsatlarını daha görünür hale getirecek

Bakan Kurum, forumun önemli başlıklarından birinin; BloombergNEF tarafından hazırlanan "Türkiye Transition Factbook" adlı dokümanın lansmanı olduğuna dikkati çekerek, temiz enerji dönüşümünün başarısının güçlü veriler, güvenilir analizler ve doğru öngörülerle desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Kurum, "Bu kitapçık, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin veriye dayalı çerçeve sunarak; temiz enerji, elektrifikasyon, şebekeler, depolama, sanayi dönüşümü ve yeşil finansman alanlarındaki yatırım fırsatlarını daha görünür hale getirecektir." dedi.

Kitapçığı yalnızca teknik çalışma olarak değil yatırımcılar, finans kuruluşları, teknoloji şirketleri ve politika yapıcılar arasında ortak referans zemini oluşturacak stratejik başlangıç olarak gördüklerini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün burada başlattığımız bu süreç, aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşüm hikayesini daha somut, daha ölçülebilir ve yatırım dünyası açısından daha okunabilir hale getirecektir. Kasım ayında hepinizi Antalya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım."