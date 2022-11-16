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Bakan Kurum: Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Şukri ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Her türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladı." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 16.11.2022
Bakan Kurum: Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Şukri ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında yaptığı ikili görüşmelere ve Mısır ile 9 yıl aranın ardından Bakanlar Düzeyindeki ilk ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mevkidaşlarıyla görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Kurum, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre konularında dünyanın geleceği için atılacak adımların ele alındığını söyledi.

Kurum, "COP31'e adaylık başvurumuz olumlu karşılandı. İkili görüşmelerimizde adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz, 2026 yılında yapılacak COP31'i ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Dr. Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile de ikili görüşme gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda çevre alanındaki işbirliğini artıracaklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir fırsat var. Bugün dünyada yaşanan savaşlar konusunda ortaya koyduğumuz tavrı, mücadeleyi çevre alanında da iklim değişikliği ile mücadele hususunda da vermek zorundayız. Ülkelerimizin, evlatlarımızın geleceği, ortak evimiz dünyanın geleceği için bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu konferanslar da bu anlamda bir fırsattır. Farklı ülkelerin aynı paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koyması önemlidir. Bunun için yeni teknolojileri de ortaya koymamız lazım. Teknoloji, araştırma, geliştirme konusunda enstitüler kurmak, yeni güneş panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceğimiz sistemleri geliştirmemiz lazım. Yutak alanları artıracağız ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamız gerekir. Batarya teknolojilerinin artırılması lazım. Bununla ilgili işbirliklerimizi artıracağız."

Mısır ile ilişkilere katkı sunacak görüşme

Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı ve COP Başkanı Samih Şukri ile görüşmesinin de oldukça olumlu ve verimli geçtiğini, dostane bir şekilde karşılandıklarını aktardı.

Bakan Kurum, "Şarm El Şeyh'te yaptığımız COP27 toplantısındaki başarılı organizasyonundan dolayı Mısır'ı tebrik ettik. Her türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Mısır'ın ev sahipliğinde konferansın başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Genel anlamda Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Şukri ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Mısırlı Bakan Şukri'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajını ilettiğini de dile getirdi.

Öte yandan basına kapalı gerçekleştirilen ve yarım saat süren görüşmede, iklim değişikliği ile mücadele konusunda iki ülkenin ortak girişimleri ve çevre konularında atılacak adımların da konuşulduğu öğrenildi.

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