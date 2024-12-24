Dolar
35.17
Euro
36.72
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,450.90
BTC/USDT
97,312.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri. Sağlamlığı asrın felaketinde tek bir zarar görmemesiyle kanıtlandı, mimarisi güzelliğiyle göz dolduruyor." ifadesini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'deki Elazığ depreminde ağır hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların görüşlerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri. Sağlamlığı asrın felaketinde tek bir zarar görmemesiyle kanıtlandı, mimarisi güzelliğiyle göz dolduruyor. Malatyalı Erhan ağabeyimizin de dediği gibi eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi."

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'da 4 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Doğanyol ilçesinin çehresinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla değiştiği belirtildi.

İlçede, 421 konut, 106 dükkan, 144 köy evi ve 131 ahırın yanı sıra 2 cami inşa edildiği bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro" tarafından incelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri

Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri

Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu

Geri dönüşüm oranının 2035 yılında yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor

1 Ocak'tan itibaren eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak

1 Ocak'tan itibaren eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
Marmara Denizi için "Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu" toplanıyor

Marmara Denizi için "Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu" toplanıyor
Tapuda yapay zeka dönemi başladı

Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet