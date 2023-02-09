Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için 500 konteyner kurulumu tamamlandı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Sayıyı 15 bine tamamlayacağız pic.twitter.com/wd48UefsWy