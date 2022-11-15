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Bakan Kurum: Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulusal Katkı Beyanı'nda yapılan güncellemeye ilişkin, "Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 15.11.2022
Bakan Kurum: Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz

Ankara

Bakan Kurum, Şarm El- Şeyh’de düzenlenen COP27 toplantısının ardından Türkiye Pavilyonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryasına resmi başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

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