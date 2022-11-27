Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,214.00
BTC/USDT
16,574.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu.

Kadir Yıldız, Emre Ayvaz   | 27.11.2022
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Düzce

Kurum, kentteki programları kapsamında Çilimli ilçe merkezinde depremde ağır hasar gören binanın yıkım çalışmasını takip etti.

Burada vatandaşlarla görüşen Kurum, ilçe merkezinde mevcutta 66 konut, 98 dükkan ve 20 ofisin bulunduğu alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Kent meydanı ve çevre düzenlemeleri de yapılacak proje süresince, alandaki hak sahiplerine konutlar için 1500, dükkanlar için 3 bin liraya kadar kira yardımı yapılacağı öğrenildi.

Kurum, daha sonra Gökçe köyü, Yenimahalle ve Şerefiye mahallelerinde ağır hasarlı binalar ile bir iş yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve esnafla görüşen Kurum, çocuklara da oyuncak verdi.

Ziyaretlerin ardından Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Düzce Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıya, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile de bu iş yoluna girebilir, siyasette küslük olmaz
Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Benzer haberler

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet