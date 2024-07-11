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Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 5 ili ziyaret edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya giderek incelemelerde bulunacak.

Fırat Taşdemir  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 5 ili ziyaret edecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Bakan Kurum'un deprem bölgesindeki yoğun mesaisi sürüyor.

Yarından itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya gidecek olan Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek il koordinasyon toplantılarına katılacak, afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyecek.

Adıyaman'a yarın gidecek olan Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'te, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'da temaslarda bulunacak.

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