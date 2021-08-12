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Bakan Kurum, Bartın'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

İbrahim Yozoğlu, Gökhan Yılmaz   | 12.08.2021
Bakan Kurum, Bartın'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Bartın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Bartın Valisi Sinan Güner'le birlikte selin etkili olduğu Zafer köyünde de inceleme yaptı. Kurum, burada selzedelerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

El birliğiyle afetin üstesinden geleceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Devletimiz güçlü, milletimizle birlikte devlet-millet dayanışmasıyla inşallah her afette olduğu gibi bu afetin de üstesinden gelecektir. Tüm ticarethanelerin, araç gereçlerin, tarım alanlarının hasar tespitini Defterdarlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle yapı hasarları tespitlerini yapıyoruz. Bu akşam tespitler kapsamında bir değerlendirme yapılacak. Yarın kısmi ödemelerimiz inşallah olacak. En geç 1 hafta içinde ödemelerin tamamı yapılacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada. Evi yıkılanlara TOKİ başkanlığımız yapmış olduğu Bartın merkezde konutlar var. İsteyenlere oradan, istemeyenlere burada arazi sorunları yoksa AFAD'dan hak sahibi olabiliyorlarsa AFAD üzerinden, olamıyorlarsa da Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü üzerinden inşaatlarına inşallah başlıyor olacağız."

Yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, daha sonra kentten ayrıldı.


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