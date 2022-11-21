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Bakan Kurum: Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanında 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul ve 32 kamu binası inşa ettiklerini bildirdi.

Eda Özdener   | 21.11.2022
Bakan Kurum: Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Kurum, 3 bin 205 konutu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan törenle vatandaşlara teslim edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizde artık son safhaya geldik. 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 kamu binası inşa ettik, 7 köyde de 507 konutu tamamladık. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık."

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