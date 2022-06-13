Dolar
17.25
Euro
17.99
Altın
1,825.63
ETH/USDT
1,190.60
BTC/USDT
22,908.00
BIST 100
2,525.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, selden etkilenen Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde hasar tespitlerinin yapıldığını, zararların el birliği içerisinde telafi edileceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım, Aykut Karadağ   | 13.06.2022
Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindekilerle selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bölgede besicilik yapan vatandaşların Aydıncık Mahallesi'nde bir hayvancılık ihtisas bölgesi kurulması talebi üzerine Kurum, "Altındağ Belediyemizle buradaki işletmeleri taşıyacak şekilde alternatif bir alan çalışalım. Bu durumu köklü bir şekilde çözmemiz lazım." diye konuştu.

Vatandaşların maddi hasarlarının olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, "Hasar tespitleri yapılıyor. El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası'
Siirt'te Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi
Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Benzer haberler

Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu