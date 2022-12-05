Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,795.95
ETH/USDT
1,295.60
BTC/USDT
17,300.00
BIST 100
4,962.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kurum: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 05.12.2022
Bakan Kurum: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor

Ankara

Sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla erozyonla mücadeleye dikkati çeken bir video yayımlayarak, mesaj paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

"1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik ama yetmez. Daha da azaltacağız."

81 ilde 30 milyon metrekare alan ağaçlandırıldı

Videolu mesajda toprağın hayat, bereket, gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğunun altı çizilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü, Bakanlık olarak toprak kaybını engellemek için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Toprak kaybının en büyük ve en yaygın sebeplerinden birinin erozyon olduğu hatırlatılarak, 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağını, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat eşitliği ve liyakat gibi değerleri kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası güvenlik kamerasında
Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Benzer haberler

Bakan Kurum: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor

Bakan Kurum: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor

Bakan Kurum: Malatya'da benzersiz bir dönüşüm başlattık

İLBANK, Şanlıurfa'ya 3 milyar 550 milyon liralık yatırım desteği verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda toprakların korunması ve genişletilmesi için çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda toprakların korunması ve genişletilmesi için çalışıyor
Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı

Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı
Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor

Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet