Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım: UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya'da, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin görevde olduğunu, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimlikleriyle irtibat halinde olunduğunu belirten Koca, "UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.
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Saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt’ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2023