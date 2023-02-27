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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt Şeyh Bayram mahallesinden yayındayız. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. VTR
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Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım: UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya'da, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin görevde olduğunu, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 27.02.2023
Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım: UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde

Ankara

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimlikleriyle irtibat halinde olunduğunu belirten Koca, "UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

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