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Bakan Koca'dan Bartın'daki maden kazasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir madencinin taburcu edildiğini, yanık tedavisi gören bir madencinin ise yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Barış Kılıç   | 02.11.2022
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden kazasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Ankara

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." bilgisini verdi.

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