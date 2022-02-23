Bakan Koca: Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir hekimin şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu bildirdi.
Ankara
Koca, Twitter hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2022
Sağlık Bakanı Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.