Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
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İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz. pic.twitter.com/I6Ck2cIWNG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023