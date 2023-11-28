Dolar
28.90
Euro
31.81
Altın
2,040.69
ETH/USDT
2,052.20
BTC/USDT
37,899.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ‘’Aile Fotoğrafı’’ çekimine katılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Arnavutluk Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacak
Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı
Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak

Benzer haberler

BM: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze'deki saldırılarını genişletme planlarından endişe duyuyoruz

BM: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze'deki saldırılarını genişletme planlarından endişe duyuyoruz

Filistin Kızılayı: İnsani yardım yüklü 31 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildi

Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz

Kassam Tugayları ve İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçladı

Kassam Tugayları ve İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçladı
Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı
Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor

Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet