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Gündem

Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

Buğrahan Ayhan  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."

Bakan Koca'dan, Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirmekte olan uçağa ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli 49'u hasta 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişiyi taşıyan uçağın Türkiye'ye gelmek üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.

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