Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."
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8. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. pic.twitter.com/ma3zpxZ4ro— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2022