Dolar
18.60
Euro
18.40
Altın
1,639.85
ETH/USDT
1,572.60
BTC/USDT
20,403.00
BIST 100
3,978.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı.

Selma Kasap   | 31.10.2022
Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Yakalanan "ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'a yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasını birleştirmeyi başardı

Bakan Koca: Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu tüm dünyaya duyuracağız

Bakan Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet