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Bakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine aşı için geldiği sırada doktora saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 01.01.2022
Bakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı

Ankara

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadesini kullandı.

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