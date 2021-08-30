Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen vatandaşın görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.
Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa! pic.twitter.com/s3Im2YSp8k— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber Kovid-19'a yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.