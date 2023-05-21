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Bakan Koca, açılışı bugün yapılacak Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Bakan Koca, açılışı bugün yapılacak Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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