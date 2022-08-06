Bakan Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız
Bakan Kirişci, "2022'nin 7 ayında, 7 bin 469 personelimiz 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdi. 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu." ifadesini kullandı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.
Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.