Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Sivaslı çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı.

Zeynep Canlı   | 28.01.2023
Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş köyündeki aile işletmesinde bitkisel ve hayvansal üretim yapan Kara'nın, hayvanlarını otlatırken yanık sesiyle söylediği türküler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kirişci, yedi kuşaktır çiftçilik yapan bir aileden gelen evli ve iki çocuk babası Kara'yı (35) makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Aile işletmesinde ağabeyiyle hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan yanık sesli çobandan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kirişci, çobanlığın "Peygamber mesleği" olduğunu hatırlattı.

Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Kirişci, Bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş fedakar yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini bildirdi.

Tarık Kara ise Bakanlığın desteklerinden yararlandıklarını, kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Kirişci, "Bozkırın tezenesi" lakabıyla bilinen Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü seslendiren Kara'ya eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı
Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti
İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 100 milyon lira olarak belirlendi
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor
Batı Trakya Türklerinin direniş günü: 29 Ocak

Benzer haberler

Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı

Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı

Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi

Bakan Kirişci: İçme suyunda kayıp kaçak ortalaması yüzde 33. Bunu hızla aşağı çekmeliyiz

Tarım sigortaları tarife fiyatlarında indirim yapıldı

Tarım sigortaları tarife fiyatlarında indirim yapıldı
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı

TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet