Bakan Kirişci: Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak
Bakan Vahit Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.
Adana
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen Sivil Toplum Örgütleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda, dünyada artık sadece ülkelerin değil şehirlerin ve ilçelerin de birbirleriyle rekabet ettiğini söyledi.
Cumhuriyetin 100. yılının 2023'te kutlanacağını anımsatan Kirişci, "Bu ülke çok badireler atlattı. Ben 78 kuşağıyım. Adana Büyükşehir Belediyesi önündeki Atatürk Caddesi'nin neresi olduğunu 1980 ihtilalinden sonra gördüm. Çünkü Çukurova Üniversitesi'nde okurken ya kaldığımız ev, ya bindiğimiz servis aracı taranırdı. Dolayısıyla bunları yaşamış bir kuşağız. Maalesef bizim enerjimizi başka alanlarda berhava ettiler." diye konuştu.
Kirişci, Türkiye'de "TEKNOFEST Kuşağı'nın" ortaya çıktığını belirterek, "İnovatif düşünen, kendi gençliğinin verdiği dinamizmle bu ülke, dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir nesil ortaya çıktı. Bir anda fark ettik ki demek ki elimizdeki bu tür manivelaları iyi kullanır, değerlendirirsek ülkenin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen insanlar var. Bu insanlara destek olmak isteyen, 20 yıldan beri iş başında olan bir iktidar, Türkiye'yi artık bir dünya markası yapma yolunda da belirli bir süreci bizlere yaşatmış bir Cumhurbaşkanımız var." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 2023'ün, 100 yılın sağ salim geride bırakıldığı bir kutlama yılı olacağını vurgulayan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"Biz yeni yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Bu çerçevede de Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarelik bir vatan toprağıyla sınırlanamayacağını, bunun üzerine mutlaka 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın eklemlenmesi gerektiğini düşünen, biraz daha ileriye giderek 'Acaba bizim dışımızdaki yaşanabilir veya üretim yapılabilir nereler var?' diye düşünen, büyük düşünen, küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Bundan hepimizin iftihar etmesi lazım. Siyasi görüşlerimiz, etnik yapılarımız, mezhepsel farklılıklarımız olabilir. Bunlar, bu ülkenin zenginliği olmalıdır ama ortak durduğumuz nokta mutlak suretle ülkenin mutluluğu, refahı ve geleceği olmalıdır. İnşallah, 2023'te başlayacak yüzyılda bunları bütün dünyaya göstereceğiz."
OECD Tarım Bakanları Toplantısı
Kirişci, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasına katkısına değinerek, "Çok şükür, ayın 4'ü itibarıyla 431 gemi bu koridordan geçti. 10,1 milyon ton ürün geçmiş oldu. Bunun yüzde 61'ini Avrupa Birliği, yüzde 21'ini Asya, yüzde 13'ünü Afrika ülkeleri aldı. En az alansa 590 bin tonla Birleşmiş Milletlerin en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki ülkeler oldu. Olsun, yine de 10,1 ton ürün piyasaya girdi." dedi.
Türkiye'nin anlaşmanın devamına sağladığı katkının, Paris'te 3-4 Kasım'da düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nda takdirle karşılandığını ifade eden Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Savaş başladığında tonu yaklaşık 440-450 dolar olan buğdayın fiyatının bugün artık 330 dolarlara gerilediğini gördük. Herkes bundan istifade etti. Peki bu gelişim nasıl oldu? Herkes bir futbol takımı tutar gibi kamplaşmaya devam etmiş olsaydı herhalde doğaldır ki böyle bir sonuç elde edilemezdi. Bir moderatörün varlığı, her iki ülkeye de 'Ben size eşit mesafedeyim, kavga etmenizi istemiyorum' diyen ve bunu da istikrarlı şekilde sürdüren Türkiye, Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu olmazdı. Geçen günlerde OECD'nin Paris'te toplantısı vardı. İnanın konuşulan tek konu tahıl koridoruydu. Tek konu, Rusya'nın, Putin'in, 'Hayır siz benim şurayı bombaladınız, bana şurada saldırdınız' deyip bu konuyu askıya alması sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar girişimleriyle koridorun yeniden açılması ve sevkiyatın devam etmesiydi. Tevafuk, tesadüf veya rastlantı mı diyelim, gündem bizdik. OECD'nin en popüler Tarım Bakanı'ydık. Kendimizden kaynaklı bir popülarite değildi. Ülkemizin atmış olduğu adımdan, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı, dünyanın konuştuğu bir ülkenin, tahıl koridorunun o gün orada herkes hakkını teslim etti. Bir kısmı aleni, bir kısmı da ikili görüşmelerde hakkı teslim etmiş oldular. İkili görüşmelerde yaklaşık 17 ülkeyle görüşmelerimiz oldu."
Bakan Kirişci, Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, Adanalıların bu süreci iyi değerlendirmek durumunda olduğunu belirtti.
Türkiye'nin elektrikli otomobil serüveninde yaya ve geride kalmadığını, 29 Ekim itibarıyla banttan otomobilin indiğini ve mart ayı içerisinde de vatandaşların kullanımına sunulacağını hatırlatan Kirişci, ülkenin savunma sanayisinde yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
"Demokrasilerde iktidar ve muhalefet vardır. İktidardan daha önemlidir muhalefet." diyen Kirişci, şöyle konuştu:
"Muhalefetin buradaki duruşu, yol gösterici vasfı ve bizleri yanlışımız varsa ondan alıkoyma, doğruyu da gösterme noktasında önem arz ettiğini bir kez daha belirtmek isterim. Bunun yanına tabii ki STK'leri da koymak lazım. Sivil inisiyatif her zaman önemlidir, meslek odalarımız bu manada önemlidir. Eğer biz siyaset kurumlarımızla, STK'lerimizle, medyamızla, iş insanlarımızla caddede, sokakta yürüyen vatandaşlarımızla geleceğini Adana'da görüp burada kendine istikbal arayıp, burada yaşayan ve bu yaşamını da en iyi şekilde sürdürmeye çalışan bütün hemşerilerimizin bu tek noktaya atış yapma hususunda bir gayretinin olması gerekir. Bunun güzel bir örneğini burada görüyoruz."
"Tek derdimiz bu memlekete daha fazla hizmet"
Kirişci, geçmişin "iddialı şehri" Adana'nın bugün biraz geriye düştüğünü görmenin kendilerini biraz incittiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bazen de rakamları iyi bilmediğimizden dolayı da kendimize haksızlık ettiğimiz hususlar da oluyor. Ne olursa olsun daha iyi her zaman için iyinin önündedir. Daha iyisini yapmak da bizim gayretlerimize ve çabalarımıza bağlıdır. İçinizden çıkmış, bu görevi millet adına bir emanet olarak üzerinde taşıyan bir kardeşinizim. Bizim asla gururumuz, kibrimiz, kasıntımız olmaz. Bizim tek bir derdimiz ve gayretimiz olur, o da bu memlekete, bu muayyen sürede biz ne kadar daha fazla hizmet edebiliriz. Tabii ki bu hizmetimizde Adana'mıza plakası da 01 olduğu için pozitif ayrımcılık yapmamız, Adana'mızı daha fazla desteklememiz elbette bizden beklenir. Bizim de gayretimiz o yönde olmalıdır. Bu gayreti ortaya koyarken sizlerin teşviki, desteği, bizlerde oluşturacağı motivasyon gerçekten kıymetli ve önemlidir."
Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Başkent Adana Platform Başkanı Fatih Bayhan ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.
"Yeşil Vatan"ın korunmasını vatan savunmasına eşdeğer gören orman kahramanlarını selamladı
Bakan Kirişci, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'nda da "Yeşil Vatan"ın korunmasını vatan savunmasına eşdeğer gören orman kahramanlarını selamladı.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılının arifesinde olunduğunu aktaran Kirişci, bu 99 yıllık süreçte çok badireler atlatan Türkiye'nin bugün parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda hayata geçirdikleri reformlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin, artık üreten, büyüyen, gelişen bir ülke olarak gücüne güç kattığını ve küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:
"Bugün Türkiye bir şahlanış dönemine girmiştir. Cumhuriyetimiz 2023'te yeni bir yüzyıla adım atacak. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla açıkladı. Bizler de bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vizyonumuzu güncelledik. Artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bölgemize ve dünyamıza söyleyecek daha çok sözümüz var. Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bakanlığımız, asırlık tecrübeye sahip kurumsal kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı, güçlü teşkilat yapısı, bilgi ve teknolojiyi benimseyen yönetim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda yerini alacaktır." "Türkiye Yüzyılı'na Nefes"
Ormanları, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin kendilerine emaneti olarak gördüklerini ifade eden Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.
Kirişci, etkinlikler öncesinde yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, sosyal medya ile açık hava reklam mecralarına ilanlar verileceğini, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulacağını dile getirdi.
81 ilde 1023 noktada program düzenlenecek
Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle ilgili de bilgi veren Kirişci, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 11 Kasım'da, 81 ilimizde, 1023 noktada düzenlenecek programlarda on binlerce vatandaşımızın katılımıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yılki ana programı, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Millet Ormanı'nda gerçekleştireceğiz. Çok yakında kullanıma açılacak olan bu ormanda hiçbir ticari işletme yer almayacak, sadece yürüme ve bisiklet parkurlarından oluşacak bir düzenleme gerçekleştirilecek. AOÇ Millet Ormanı, Ankaralıların nefes alıp tazeleneceği doğayla baş başa olacağı bir yeşil alan olarak tasarlandı. Bu alanda 100 bin fidan dikerek dev bir Türkiye Yüzyılı logosunu resmedeceğiz. Ayrıca ülke genelindeki etkinliklerimiz çerçevesinde her ilimizde de Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturacağız. Böylece Yeşil Vatanımıza da Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemiş olacağız. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı'nın 11 Kasım'da Özbekistan'da gerçekleştirilecek olması da bizim için güzel bir tevafuk olmuştur. Milli Ağaçlandırma Günü'nü, bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir organizasyonu haline getirecek bir adım attık. Türkiye'deki etkinliklerle eş zamanlı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Başkanlarımızla birlikte Semerkant’ta fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Günü'ne iştirak edecekler."
"Evlatlarımıza zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz"
Bakan Kirişci, ülkenin akciğerleri ormanların, aynı zamanda tarıma ve ekonomiye katkısıyla milli bir servet olduğunu belirtti.
Ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik atılan her adımın doğa, insanlık ve yeryüzündeki tüm canlılar için büyük önem arz ettiğini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:
"Ormanlarımıza, Peygamber Efendimizin 'Yarın kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' hadisine uygun olarak sahip çıkmak durumundayız. 20 yıldan beri de bu dikkatimizi sürdürmekteyiz. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği idrakiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımıza zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu emeğin, bizi en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sıraya taşıdığını da kıvançla belirtmek istiyorum."
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatan Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen '2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma devrimi vizyonu' kapsamındaki çalışmalar, önümüzdeki sürece ilişkin gündem maddelerimiz arasında. Bu bağlamda politikalarımızı, ormanlar ve ekosistemin rehabilitasyonunun, gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde kritik öneme sahip olduğu bilinciyle şekillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmak"
Kirişci, Orman teşkilatının 183 yıldır, orman ve orman kaynaklarını, her türlü tehlikelere karşı koruyarak ekosistem bütünlüğü içinde yönettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yürüttüğümüz ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46'ncı sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 27'nci sıraya yükselttik. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanımızı, son 20 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkardık. Yarınlarımıza umut olmak için 2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır."
Orman köylüsüne yönelik desteklerle ilgili de bilgi veren Kirişci, 2002'de 96 milyon lira olan destek ve hibe rakamını 2022'de 400 milyon liraya yükselttiklerini, bundan 12 bin ailenin yararlanmasını sağladıklarını, 2023'te bu katkıyı 1 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bakan Kirişci, gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla "Tarım Orman Gençlik Konseyi" kuracaklarını, çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.
"Orman varlığında dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yer alacağız"
Kirişci, 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle 2019 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelinde fidan dikme etkinlikleri düzenlendiğini hatırlattı.
Daha yeşil Türkiye ve daha yeşil bir dünya gayesiyle durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya da devam ettiklerinin altını çizen Kirişci, "2019'da ilk etkinliğimizde mottomuz 'Geleceğe Nefes', 2020 ve 2021'de 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' temasıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah çalışmalarımızı bu etkinlikte de sürdürmüş olacağız. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, orman varlığı konusunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerini alacağına hiçbir kuşkumuz olmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci, "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, 7'den 70'e herkesi 11 Kasım'da ve sonrasında fidan dikmeye davet etti.
Kirişci, konuşmasının ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapılan ağaçlandırma, yaban hayatı besleme, fidan üretimi gibi çalışmaların konu edildiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan sergiyle ilgili bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.