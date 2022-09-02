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Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun toplantısı sırasında yaşanan silahlı saldırı sebebiyle, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Süha Gür   | 02.09.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyareti Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını ve onlarla ilişkisi tespit edilen 2 kişinin daha sorgulamaya alındığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Başta Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, yönetim kurulumuza, TFF'nin kıymetli çalışanlarına ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz, kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden hepimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki 2 kişinin dün akşam yakalandığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Konu ilk andan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dahliyle İçişleri Bakanı'mız ve emniyet güçlerimizce tespit ediliyor ve inceleniyor. İki saldırgan da dün akşam yakalandılar, sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanı'mızla konuştuk. Hem silahların alındığını hem sorguların devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten, onlarla ilişkisi tespit edilen 2 kişinin daha sorgulamaya alındığını ifade etti. Herkes müsterih olsun. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kavuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliğiyle ortaya konacak. Tekrar geçmiş olsun. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Büyükekşi: "TFF'nin çalışmaları hız kesmeden, kararlılıkla, doğru bildiğimiz şeyleri yaparak devam edecek"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Kasapoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Yaşanan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Büyükekşi, şunları aktardı:

"Sayın Bakan'ımız geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Dünden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bakanlarımız, telefonla arayanlar, buraya gelenler... Şimdi de Sayın Bakanımız Kasapoğlu buraya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. TFF'nin çalışmaları hız kesmeden, kararlılıkla, doğru bildiğimiz, inandığımız şeyleri yaparak yönetim kuruluyla en güzel şekilde devam edecek. Türk futbol kamuoyunun bu saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp fair-play çerçevesinde davranmasını rica ediyorum."

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