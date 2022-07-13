Bakan Kasapoğlu: Öğrencilerin kredi borçları faizleriyle ilgili Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında açıklama yapacak
Ankara
Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin kredi borçları faizleri konusunda, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak." dedi.
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