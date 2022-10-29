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Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı fabrikaya giden yolların "tarihi anlara şahitlik etmek için hazır olduğunu" ifade etti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 29.10.2022
Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak Türkiye'nin vizyon projelerinden yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ne giden yollara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na giden yol! Yerli otomobilimiz Togg'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır!" ifadesini kullandı.

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