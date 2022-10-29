Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı fabrikaya giden yolların "tarihi anlara şahitlik etmek için hazır olduğunu" ifade etti.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak Türkiye'nin vizyon projelerinden yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ne giden yollara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Türkiye Yüzyılı’na giden yol!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 29, 2022
Yerli otomobilimiz TOGG’un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır! pic.twitter.com/uKXuH3vUGr
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na giden yol! Yerli otomobilimiz Togg'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır!" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.