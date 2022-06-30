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Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'yi ziyaret etti.

Erhan Cihan Ünal   | 30.06.2022
Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

​​​​​​​Sinop, Kastamonu ve Bartın'daki incelemelerinin ardından Düzce'yi de ziyaret eden Karaismailoğlu, ilk olarak Düzce Belediyesinde yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, toplantının ardından Doğanlı köyüne geçti. Asar Deresi'ndeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Karaismailoğlu, sele kapılan iş makinesi operatörünün annesiyle sohbet etti.

Buradan Düzce Jandarma Komutanlığına geçen Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri helikopterle havadan inceledi.

Daha sonra Gölkaya Belediyesi Yazıpınar Mahallesi'nde yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, yakından ilgilendiği vatandaşların taleplerini dinledi.


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